Покупка "утопленника" может стать кошмаром для автовладельца

Крупные наводнения в европейских странах могут вызвать всплеск "утопленников" на рынке. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Машины, которые побывали в стихийных бедствиях, страховые компании списывают как "тотально поврежденные". Такие транспортные средства покупают за бесценок и приводят в рабочее состояние, передает радио Sputnik.

"Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в Российскую Федерацию. Купить "утопленника" — это один из главных кошмаров для людей, которые покупают машины из-за рубежа", — объяснил Шапарин.

Работа электронных систем может рассказать о прошлом автомобиля, так как вода является их главным врагом. Во время осмотра машины на это стоит обратить особое внимание.