Истребители Су-57 с 2024 года получат датчики контроля состояния планера

Инженеры будут устанавливать на новейшие многофункциональные истребители Су-57 системы мониторинга и контроля технического состояния боевой машины.

Планируется, что эти датчики будут устанавливаться в истребители с 2024 года. Об этом в рамках авиасалона МАКС-2021 рассказал ведущий технолог ПАО "Компания "Сухой" (является частью ОАК госкорпорации "Ростех") Антон Мишачев.

Система представляет собой оптоволоконные датчики двух видов — информации и акустической эмиссии. На основании собранных с помощью этого устройства данных будут производиться оценочные расчеты остаточного ресурса воздушного суда. Их будут устанавливать в критических зонах самолета, пишет ТАСС.