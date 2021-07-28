Украинский народ имеет значительный "спящий электорат", который по сей день нацелен в сторону России. Подробнее об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в соцсети.

Сенатор отметил, что такая категория населения сейчас не имеет возможности самовыражения. В подтверждении своих слов о тяготеющем к России "спящем электорате" он привел опрос, который демонстрировал резкий спад рейтингов президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пушкова, некоторые из таких людей голосовали на выборах именно за Зеленского, потому что он был обращен в сторону России. Он на фоне экс-президента Украины Петра Порошенко "не выглядел русофобом, снимался в российском кино и давал понять, что с его приходом к власти все изменится". Однако украинцы не брали во внимание, что их новый избранник — "персонаж из театра марионеток", который раньше играл соответствующую роль на сцене, а сейчас продолжает делать то же самое на посту главы государства.