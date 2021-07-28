Исследовательская группа Bellingcat в очередной раз объявила о выходе фильма-расследования WagnerGate, который может повлиять на смену власти в Киеве.

Создатели проекта планируют показать свое видение истории, которая произошла летом 2020 года в Минске. Фильм, созданный при поддержке спецслужб США, продемонстрирует несостоятельность украинского президента Владимира Зеленского, передает Федеральное агентство новостей.

Исследовательская группа посвятила фильм задержанию 33 россиян 29 июля прошлого года в санатории "Белорусочка". Это событие произошло в преддверии президентских выборов в Белоруссии — в тревожной момент на территории страны. Тогда объявилось, что задержанные — представители "частной военной компании".

Однако мужчины оказались людьми, подобранными специалистами из СБУ во взаимодействии с сотрудниками ЦРУ. Добровольцы были выбраны из числа тех людей, которые воевали на территории Донбасса. Им предоставили липовые документы и отправили в Белоруссию, откуда они должны были улететь в Стамбул. По предварительной версии, самолет заставили бы приземлиться на Украине и тогда во время обыска Россию обвинили бы в развязывании боевых действий на территории Донбасса. Такой шаг поднял бы авторитет Зеленского и увеличил престиж спецслужб страны на мировой арене.

Однако операция провалилась — группу людей задержали в Белоруссии. Практически сразу в ситуацию вмешалась Украина, которая потребовала привлечь задержанных "к уголовной ответственности" за участие в боевых действиях на территории Донбасса. После переговоров белорусской и российской сторон 33 человека были отпущены. Позже им принесли извинения.

Провал операции некоторые объясняют тем, что кто-то из приближенных Зеленского "слил" информацию о готовящейся акции Минску. На фоне этих данных в Киеве появилась версия о государственной измене Зеленского. Прямые противники президента, которые пытаются выстраивать в стране более агрессивную политику, придерживаются этой версии.

Выгоден такой расклад антироссийскому американскому и британскому истеблишменту, который негативно относится к вялому Зеленскому. Украинский лидер то пытается согласовать переговоры с Россией, то наладить отношения с КНР. Такой президент не нужен западному миру, поэтому его попытаются убрать со счетов, обвинив в госизмене с помощью проверенных инструментов "расследований" Bellingcat.