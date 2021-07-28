Экстремальная жара придет сразу в несколько регионов России

Крым ждет 25-градусная температура ночью, что очень много даже для южных регионов России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие показатели термометров будут на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области. В последнем регионе ожидается 38 градусов жары, передает ТАСС.

"На Сахалине температура выше 30 градусов. И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары. По-прежнему очень жаркая погода и на севере Красноярского края — в Эвенкии температура достигает 30-35 градусов. На Таймыре температура достигает 25-26 градусов", — сообщил Вильфанд.

Метеоролог назвал такую жару "несусветной". Он обратил внимание, что подобные показатели являются крайне высокими.