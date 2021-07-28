Девять бейсболистов из Израиля проверили на прочность антисекс-кровать в Токио

Израильские спортсмены сломали картонную антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио. Бейсболист Бен Вангер решил проверить необычную мебель на прочность.

Он долгое время прыгал на ней один, после чего к эксперименту начали присоединяться другие участники команды. Кровать "сдалась" только под девятью олимпийцами. Происходящее спортсмены сняли на видео и выложили в соцсети, так как пользователи интернета задают много вопросов об антисекс-кроватях в Токио.

"Поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", — заявил Вангер.

Российского пловца Максима Ступина в кроватях удивил только размер. Он ранее рассказал, что был не готов к масштабам Олимпийской деревни и первое время даже терялся.