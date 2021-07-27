Вице-премьер Словакии Матович привился первой дозой российского "Спутника V"

Первый компонент российской вакцины "Спутник V" получил вице-премьер Словакии Игорь Матович. Об этом передает информационное агентство TARS.

Вице-премьер привился первым компонентом "Спутника V" в понедельник. Своей очереди Матович дожидался 26 дней. Политик раскритиковал чиновников и медицинские инстанции за выступление против вакцины.

"Для них тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей", — заявил вице-премьер Словакии.

Инициатором покупки российского препарата стал Игорь Матович. Это решение вызвало кризис в правительстве страны, а затем привело к смещению политика с поста премьер-министра. "Спутник V" поступил в Словакию в марте, а применять его начали в июне.