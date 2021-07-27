Гидрометцентр предупредил жителей центра России о грядущих дождях

Дождливая погода будет наблюдаться в центральной части России до конца июля. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что подобные погодные условия продержатся до конца месяца, однако уже с 29 числа дожди будут "летними". Сами осадки "не должны приводить в уныние", поскольку погода останется теплой.

"Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности", — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, в первой половине четверга дожди также будут продолжаться. Однако уже после полудня осадки пойдут на спад, и жители европейской части России вновь смогут насладиться солнечными лучами.