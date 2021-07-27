Климатолог Кокорин предупредил о возможном затоплении двух городов России

Подъем уровня воды в мировом океане может привести к подтоплению в Санкт-Петербурге и Архангельске. Такой прогноз составил климатолог Алексей Кокорин.

Увеличение уровня воды в мировом океане климатолог Кокорин назвал проблемой XXII века. Если он поднимется на три-пять метров, то проблема будет стоять в сохранении исторического наследия Северной столицы и Архангельска, пишет URA.RU.

Затопления, по мнению ведущего научного сотрудника ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексея Карнаухова, можно избежать. Все будет зависеть от сокращения выбросов в атмосферу и как общество станет заниматься глобальным потеплением, добавил ученый.