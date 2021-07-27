Вандалы нацарапали свастику рядом с офисом по борьбе с антисемитизмом в Госдепе

Неизвестные нарисовали свастику в здании Госдепартамента США рядом с офисом спецпредставителя по борьбе с антисемитизмом, передало во вторник издание Axios со ссылкой на источник.

Символ обнаружили в понедельник. Уже на следующий день сотрудники Министерства иностранных дел США разослали по всему зданию сообщения с осуждением произошедшего. Один из работников Госдепа заявил, что по факту инцидента начали проводить расследование.

Издание сообщило, что все лифты в здании министерства располагаются внутри охраняемой территории. Камеры наблюдения также берут в обзор входы во все охраняемые объекты.