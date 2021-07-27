Гемпель: торг в вопросе признания Крыма и Северного Кипра исключен

Какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместны, а торг в этом вопросе исключен.

Соответствующее заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

"Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен<...>С Северным Кипром же несколько другая ситуация", — подчеркнул он.

Помимо этого, Гемпель отметил, что полуостров фактически и юридически является неотъемлемой частью Российской Федерации.