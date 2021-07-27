Российский Минздрав намерен расширить список мер по борьбе с курением

Минздрав России собирается в ближайшее время проработать новые меры по борьбе с курением. Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Салагай.

В список новых мер, по словам замминистра, может войти запрет на использование красителей и ароматизаторов в никотинсодержащих изделиях. Запретить также могут усиливающие зависимость добавки.

"Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", — подчеркнул Салагай в своем Telegram-канале.

Министерство также планирует проработать вопрос о выпуске обезличенных и стандартных по размеру упаковок изделий для курения. Две трети их площади будут занимать фотоизображения или картинки о вреде никотина.