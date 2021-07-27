НКО Bellingcat рискует стать нежелательной организацией в России

Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать нежелательной организацией НКО Bellingcat.

Организация получает финансирование из-за границы и регулярно публикует псевдорасследования с выраженной русофобской позицией. Публикации Bellingcat направлены на дискредитацию России в информационном пространстве, передает ФАН.

Материалы Bellingcat зачастую основаны на недостоверных фактах, а публикации издания используются Западом для введения очередных санкций в отношении Москвы. В связи с этим, ФАН просит Генпрокуратуру РФ внимательно изучить деятельность НКО и включить Bellingcat в реестр нежелательных организаций, которые несут угрозу конституционному строю страны.