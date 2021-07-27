"Вашингтон" подписал контракт с Овечкиным до 2026 года

Руководство "Кэпиталз" приняло решение продлить контракт с российским игроком Александром Овечкиным до 2026 года. Информацию подтвердил официальный сайт "Вашингтона".

Один из лучших хоккеистов современности по новому соглашению получит около 50 млн долларов. Стоит отметить, что порядка 35 млн Овечкин получит только в случае реализации индивидуальных достижений.

Александр Овечкин в прошлом сезоне в составе "Вашингтона" провел 50 матчей, в которых набрал 46 (26+20) очков. Несколько лет назад американский журнал The Times включил россиянина в список 20-ти самых выдающихся спортсменов 21 века.