Явлинский раскрыл причину роста рейтинга партии "Яблоко"

"Война" с осужденным блогером Алексеем Навальным увеличила рейтинг "Яблока", заявил основатель партии Григорий Явлинский.

Политик подчеркнул, что не разделяет позицию Навального и отказ от голосов сторонников блогера не нанес ущерб партии. Наоборот, рейтинг политсилы увеличился, объявил Явлинский.

"Рейтинг "Яблока" вырос в четыре раза. Так что не переживайте", — сказал политик.

Однако Явлинский не обозначил, какие опросы стали основанием для таких заявлений. Политтехнолог Станислав Белковский подверг сомнению слова политика о росте рейтинга партии, пишет "ПолитЭксперт".

"Текущий рейтинг "Яблока" порядка 2% — значит, он был, по версии самого Явлинского, около 0,5% на старте кампании", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что иск партии "Яблоко" в Верховный суд абсурден. Партия подала жалобу из-за порядка видеонаблюдения, передавал сайт 360tv.ru.