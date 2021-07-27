Бывший соратник Навального объяснил, ради чего Фатьянова хотела участвовать в выборах

Петербургская активистка Ирина Фатьянова имитировала проведение избирательной кампании в корыстных целях, заявил экс-соратник блогера Алексея Навального Михаил Мурыгин.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала выдвижение Фатьяновой на выборы в Заксобрание Петербурга. Причиной стала причастность активистки к деятельности экстремисткой организации.

Мурыгин поддержал решение ТИК и объяснил, что Фатьянова хотела принять участие в выборах только для того, чтобы продвинуть "Умное голосование" и собрать побольше донатов с доверчивых людей, пишет "ПолитЭксперт". При этом, по словам Мурыгина, Фатьянова прекрасно понимала, что не будет допущена на выборы.

Ранее сообщалось, что сайт в поддержку Навального заподозрили в накрутке. Алгоритм регистрации на портале был устроен так, что участником акции можно было стать несколько раз, передавал сайт 360tv.ru.