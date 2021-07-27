Российским туристам объяснили, как на них отразятся новые правила путешествий

Стремление Роспотребнадзора упорядочить потоки туристов вполне оправдано, поскольку это соответствуют нынешней эпидемиологической обстановке, считает политолог Елизавета Пронякина.

Автор заявления отметила, что в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции эффективнее было бы закрыть границы.

«К сожалению, парадокс ковидных ограничений в том, что они не дают стопроцентной гарантии ни в одной стране мира. Но попытаться взять контроль над ситуацией, безусловно, необходимо», — приводит слова эксперта Федеральное агенство новостей.

Новые правила Роспотребнадзора предполагают, с 20 июля россияне обязаны при возвращении в страну заполнять анкету на сайте "Госуслуги". Перед поездкой граждане получат специальный код. Путешественники из России, которые не смогут предъявить его в электронном или распечатанном виде, не будут приниматься к регистрации и перевозке.

«Я не думаю, что это что-то сильно изменит в худшую сторону, ведь сегодня уже почти у всех россиян есть кабинет на «Госуслугах». Правда, сначала возможны технические перебои в работе системы, что повлечет определенные сложности, но в целом это может быть удобно», — отметила Пронякина.

Роспотребнадзор и таиландский минздрав ранее договорились проработать вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Соглашение было достигнуто на совместной видеоконсультации по вопросам сотрудничества, сообщает сайт 360tv.ru.