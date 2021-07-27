"Не имею к нему отношения": бизнесмен Пригожин ответил на слухи о владении Embraer Legacy 600

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг связь с частным самолетом Embraer Legacy 600, движение которого пытались остановить американские спецслужбы.

США обратились сразу к нескольким странам Африки с просьбой оказать содействие в остановке Embraer Legacy 600. По данным Africa Intelligence, Управление гражданской авиации Чада получило письмо с "рекомендацией" не помогать борту, якобы принадлежащему российскому предпринимателю. Журналисты издания "Русская планета" попросили Пригожина прокомментировать ситуацию с самолетом. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею", — отметил предприниматель.

Он сообщил, что самолет свободно сдается в аренду. Если верить данным СМИ, этот борт перевозил в Центральноафриканскую Республику бывшего премьер-министра Фирмина Нгребаду, добавил бизнесмен.

"Согласно сообщениям тех же СМИ, огромное количество американских чиновников и дипломатов вместо того, чтобы заниматься делом, устроили истерику и стали гоняться за бедным Нгребадой, а также заваливать уважаемых людей письмами. Я думаю, что это не погоня за неким самолетом, а попытка навязать африканским странам участие в беззаконии", — подчеркнул Пригожин.

Российский предприниматель выразил надежду, что компания, которой принадлежит Embraer Legacy 600, сможет выиграть суды и оспорить незаконные действия американских чиновников, а также получить компенсацию за счет ареста госсобственности США на территории России. Пригожин готов порекомендовать владеющей самолетом компании высококвалифицированных юристов.