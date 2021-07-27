"Барселона" может подписать контракт с Месси на следующей неделе

Капитан сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси на следующей неделе может подписать пятилетний контракт с клубом, сообщает испанская Marca.

На данный момент игрок со своей семьей находится в отпуске в Доминикане. Известно, что жена Лионеля Антонелла хочет продолжить жить в Барселоне. Это может поспособствовать ускорению переговорного процесса между руководством "блауграны" и самим футболистом. Месси готов пойти на трехкратное сокращение заработной платы и подписать новый пятилетний контракт с каталонцами. Президент "Барсы" Жоан Лапорта не сомневается в том, что аргентинец останется в Испании.

Лионель Месси является уроженцем Росарио. В возрасте 13 лет футболиста пригласила к себе испанская "Барселона". Месси прошел полное обучение в спортивной школе "Ла Масия", после чего подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Футболист в прошлом сезоне провел за каталонский клуб 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 46 мячей.