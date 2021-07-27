Уральца похоронили заживо за долг в 500 рублей

Двое жителей Карпинска жестоко расправились со своим знакомым, который задолжал им 500 рублей. Мужчину похоронили заживо.

Один из жителей Карпинска в Свердловской области задолжал своим приятелям 500 рублей и долго не возвращал. Знакомые решили наказать его за это. Мужчину вывезли в лес, где закопали заживо.

Мать убитого не сразу забила тревогу, так как сын говорил ей, что хочет поехать работать в другой город, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным следствия, преступление произошло еще в 2016 году. На данный момент обвинение предъявлено только одному из преступников — молодому человеку 1994 года рождения. Второй к настоящему времени уже скончался. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.