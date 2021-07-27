Руслан Хомчак лишился должности главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но он хотел видеть синергию между ВСУ и минобороны.

"Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты", — указал Никифоров.

Уже известно, что новым главкомом украинской армии стал начальник оперативного командования "Север" Валерий Залужный.