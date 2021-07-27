Маленькая девочка погибла в машине, которую обстреляли бельгийские полицейские.

Сотрудники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) приступили к изучению дела двухгодовалой Мавды Шаври, которая была убита полицейскими в Мэзьере. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ФБР.

Ребенок погиб в ночь с 16 на 17 мая 2018 года. Девочка вместе с матерью и другими беженцами находилась в фургоне, который пересекал границу между Бельгией и Францией. Они собирались попасть в Великобританию.

На дороге появились полицейские, которые остановили автомобиль. Они начали его осматривать и потребовали открыть кузов, однако водитель проигнорировал эту просьбу и уехал. Полицейские стали преследовать фургон, а затем открыли огонь. Одна из пуль попала в маленькую Мавду, и девочка от полученных ранений скончалась на месте.

Стрелявший полицейский был приговорен судом к одному году лишения свободы условно и штрафу в 400 евро. Однако даже такое щадящее решение он захотел обжаловать. Семья погибшей справедливо требует более сурового наказания для стража правопорядка, сообщал ФАН.