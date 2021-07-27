Все взрослое население Чечни привилось от коронавируса

Чечня стала первым регионом в Российской Федерации, где вакцинацию от коронавируса прошли 100% взрослого населения республики.

Это составляет 60% от общей численности жителей региона. Такие данные сообщил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов и поздравил жителей республики.

"Безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения", — заявил министр.

Эффект от достижения популяционного иммунитета в регионе даст результаты в начале осени. Он отметил, что необходимо соблюдать плановую вакцинацию, чтобы поддерживать эпидемиологическую обстановку в республике.