Все взрослое население Чечни привилось от коронавируса

Чечня стала первым регионом в Российской Федерации, где вакцинацию от коронавируса прошли 100% взрослого населения республики.
Это составляет 60% от общей численности жителей региона. Такие данные сообщил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов и поздравил жителей республики.
"Безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения", — заявил министр.
Эффект от достижения популяционного иммунитета в регионе даст результаты в начале осени. Он отметил, что необходимо соблюдать плановую вакцинацию, чтобы поддерживать эпидемиологическую обстановку в республике.