Экс-глава поселка Бугры задержан по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали экс-главу поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области Геннадия Ш. Мужчина является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Утром полицейские предъявили постановление на обыск в здании администрации поселка Бугры на Шоссейной улице. Оперативники осмотрели рабочие места и изъяли необходимые документы.

Следственные действия в здании администрации муниципального образования "Бугровское сельское поселение" проводили оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.