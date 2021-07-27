Увешанный цветочными гирляндами Макрон поблагодарил полинезийцев за гостеприимство

Лидер Франции Эммануэль Макрон впервые в истории глав республики посетил полинезийский архипелаг Маркизские острова. Гостеприимство местных жителей едва не задушило политика.

По прибытии президент сразу же окунулся в культурное многообразие французского региона. В соответствии с традициями ему присвоили новое имя, означающее "великий вождь, который шагает вперед и далеко пойдет". В ходе торжественного мероприятия Макрон поблагодарил присутствующих за очень радушный прием.

Видео прибытия политика на острова обнародовано в Сети. На нем запечатлено как представители региона вешают на шею Макрона бусы из цветов и ракушек. По окончании приветствия лидер практически весь был увешан традиционными гирляндами.