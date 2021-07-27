Скончался вокалист группы Metal Church

Вокалист американской метал-группы Metal Church Майк Хоу умер на 56-м году жизни.

Печальное известие сообщили коллеги в Facebook-аккаунте музыкального коллектива.

Певец умер в своем доме в городе Юрика, штат Калифорния. Причина смерти не называется. Хоу был настоящей легендой хеви-метал, говорится в сообщении. Metal Church появилась в начале 1980-х годов. Ее основателем стал Курт Вандерхуф. Изначально коллектив назывался Shrapnel, но спустя три года группа стала Metal Church.

В дискографии группы 12 студийных альбомов. В минувшем группа выпустила сборник From the Vault, в который вошли новые произведения.