«Это судилище»: приговор «российскому шпиону» в Латвии осудило посольство РФ

Приговор оппозиционному журналисту Альгирдасу Палецкису стал очередным примером «политизированного судилища» в Литве, заявили в посольстве РФ. 27 июля Шяуляйский окружной суд приговорил Палецкиса к 6 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России: дипмиссия считает, что дело «шито белыми нитками».

«Рассчитываем, что в конечном итоге возобладает справедливость и ни в чем не повинный журналист будет освобожден», — надеются в посольстве.

Прокурор требовал приговорить экс-председателя «Социалистического народного фронта» Палецкиса к 9 годам лишения свободы. Уголовное дело, заведенное в 2018 году, неоднократно критиковали в России, Литве и Латвии как политически мотивированное.

Примечательно, что обвинение основано на показаниях одного свидетеля, при этом факта сбора и передачи Палецкисом информации российским агентам у следствия нет. Подсудимый требовал «предъявить конкретику» вместо абстрактных обвинений.

«В конце концов мне предъявили такое заключительное обвинение: "Шпионил по заданию… неустановленного российского разведчика… Планировал собрать упомянутые выше данные. И поручил их сбор… неустановленному лицу". Такая вот абсурдная цепочка из абстрактных обвинений», — поделился Палецкис с Baltnews в начале июля.

Фигурант сообщал о слежке со стороны спецслужб, которая, впрочем, так и не дала необходимой фактуры для дела о шпионаже.

wikipedia.org / Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Палецкис обращал внимание, что правозащитные организации Литвы не выступили в его поддержку — «их больше тревожило то, что происходит в России, Украине, Белоруссии, только не у себя дома».

За полтора года заключения (Палецкис вышел из тюрьмы в апреле, но дело против него не закрыли) журналист побывал в 4–5 тюрьмах и приобрел серьезные проблемы со здоровьем. Он не мог общаться ни с кем, кроме адвокатов — «даже звонки родным были запрещены».

Правящую литовскую партию «Союз отечества — Христианских демократов Литвы» оппозиционер называет «ярыми националистами». По его словам, с властями он расходится по фундаментальному вопросу социальной справедливости, необходимой «большинству работающих людей» в Литве, а также по вопросу отношений с Россией, в «пропаганде войны» с которой литовские руководители «так преуспели».

«По этим двум пунктам мы серьезно разошлись с моими оппонентами, и у меня вскоре начались большие проблемы. <…> Это было сделано [возбуждено уголовное дело по шпионажу, — прим.ред.] в отместку за мои слова о том, что 13 января 1991 года около Вильнюсской телебашни свои стреляли в своих», — заявил журналист.

Федеральное агентство новостей / Карен Макарян

В начале «нулевых» Палецкис был депутатом парламента, в конце — вице-мэром Вильнюса. В 2011 году социалиста начали преследовать: в одном из интервью он заявил, что 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни «свои стреляли в своих». По факту высказывания было заведено дело по статье за «отрицание советской агрессии», Палецкиса приговорили к крупному штрафу.

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