Boeing с неисправным двигателем совершил посадку в Симферополе

Никто не погиб и не пострадал во время экстренной посадки летного судна.

Boeing с проблемами с двигателем благополучно сел в Симферополе. Информацию об этом обнародовали в экстренных службах. Самолет выполнял рейс из Якутии в Крым.

Некоторое время назад стало известно, что экипаж воздушного судна готовится к экстренной посадке в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского.

Еще одну аварийную посадку совершил самолет в Домодедово. К ней привел сигнал о неисправности одного из двигателей.