Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна ребенка

Светлана Санарова, которая поймала выпавшего из окна мальчика, подчеркнула, что во время героического поступка не думала о риске.

Женщина заметила мальчика по пути домой из магазина. К тому моменту ребенок уже едва держался за карниз. Жительница Новокузнецка утверждает, что у нее просто не было выбора.

"А что делать? Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьется. Надо бежать ловить", — сказала собеседница журналистам сайта 360tv.ru.

Пенсионерка призналась, что поймать ребенка оказалась сложнее, чем она думала, так как не ожидала, что малыш окажется таким тяжелым. Поймав мальчика, женщина начала звать родителей. Его отец выглянул в окно и вышел на улицу.

"Я боялась только, что он разобьется. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только легкие ушибы", — поделилась Светлана Санарова.

Инцидент произошел сегодня утром. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна, но его поймала проходящая мимо женщина. В момент ЧП родители находились дома. Когда они услышали крики сына, то увидели, что он находится на улице на руках у незнакомой женщины.

После происшествия полиция начала искать спасительницу, чтобы выразить ей благодарность за спасение. Также женщина подтвердила, что отец ребенка ее уже наградил, дав тысячу рублей, несмотря на все отказы.