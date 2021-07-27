Ищенко объяснил, что задумала Россия своим иском против Украины в ЕСПЧ

В современной России существует закономерность: политика страны всегда прямо противоположна той, что от нее ждут. Таким мнением на страницах издания «Украина.ру» поделился известный российский политолог Ростислав Ищенко, который сомневается, что президент Владимир Путин задумал «оккупировать» Украину после подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Многие эксперты восприняли документ, как сигнал о готовящемся «захвате» вотчины президента Владимира Зеленского, однако Ищенко так не считает.

«Некоторых это радует, иных огорчает, но никто не задаст себе вопрос: с какой это стати Путин решил подобными планами со всем миром поделиться? Наверное, чтобы лучше подготовились к противодействию России?», — сыронизировал эксперт.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

В 2008 году Москва всеми силами показывала, что не готова вмешиваться в вооруженный конфликт в Грузии, однако на деле все закончилось чуть ли не съеденным президентом Михаилом Саакашвили галстуком. С Крымом ситуация обстояла похожим образом: многие люди до последнего были уверены в том, что Россия не посягнет на территориальную целостность Украины.

Поэтому иск против Украины в ЕСПЧ Ростислав Ищенко рассматривает как сигнал к переговорам, а не к силовому сценарию.

«Если в России что-то делают демонстративно и публично, то, значит, готовят почву для переговоров, а не для силовой акции (силовые акции Москва проводит внезапно). При этом понятно, что за спинами дипломатов всегда должна стоять готовая вмешаться (если у них не получится договориться) армия. Хотя бы потому, что, если у вас за спиной нет армии, с вами не то что говорить, вас слушать никто не будет», — заключил политолог.

Подробнее о том, удастся ли России добиться справедливости на площадке ЕСПЧ, «Политика Сегодня» писала ранее.