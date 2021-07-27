Российский президент рассказал, как мировую инфляцию разгоняют в Вашингтоне

Владимир Путин связал дополнительную эмиссию долларов, бюджет США и инфляцию на глобальных рынках.

Власти Соединенных Штатов не могут справиться с дефицитом бюджета государства, из-за чего прибегают к использованию "печатного станка". Вашингтон выпускает на рынок дополнительные объемы денег, что стимулирует рост инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидер страны добавил, что сейчас уровень обесценивания денег в США достиг уже 5%, в то время как рекомендуемый целевой показатель по государству равняется 2%.

Дефицит бюджета Соединенных Штатов уже в течение нескольких лет составляет порядка 15%, указывает президент. Действующая политика Белого дома приводит к инфляционному росту во всем мире, а связывается это со значимостью американской валюты для глобальной экономики.