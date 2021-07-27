Прокуратура Петербурга проверит обстоятельства инцидента на площадке с детьми-инвалидами

Прокуратура Красносельского района начала проверку инцидента, произошедшего с детьми-инвалидами на игровой площадке одного из дворов Петербурга.

Местная жительница в грубой форме пыталась выгнать с территории площадки воспитанников центра инклюзивных проектов "Какая разница", которые якобы напугали ее ребенка. Недовольная женщина била по рукам воспитательницу центра, записывающую конфликт на камеру телефона, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Петербурженка заявила, что дети с аутизмом должны гулять на отдельных площадках, а также соблюдать карантин. Сотрудники центра обратились в прокуратуру с заявлением о проверке по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

По результатам прокурорской проверки будет принято решение о мерах реагирования. Ранее по данному инциденту начал проверку Следственный комитет РФ.