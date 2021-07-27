Вирусолог призвал немедленно обращаться к врачу после одного постковидного симптома

Появление пятен перед глазами может свидетельствовать об опасных процессах, происходящих в организме переболевшего коронавирусом, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Специалист убежден, что названный постковидный симптом является первым признаком появления микротромбов в сосудах глаз. По мнению медика, с течением времени это может спровоцировать слепоту. Однако у тех, кто обнаружит подобные пятна и оперативно обратится к врачу, есть шанс сохранить зрение, отметил Тимаков.

Врач-вирусолог также призвал заболевших COVID-19 россиян следить за своей вегетососудистой системой. Головокружение и слабость могут стать причинами внезапного обморока даже у молодых больных, рассказал медик в интервью радио "Вести FM".