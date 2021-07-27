Швейцария закрыла 10-летнее расследование, связанное с "делом Магнитского"

Швейцария закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с так называемым делом Магнитского.

Прокуратура не нашла доказательств, которые были бы основанием предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, поэтому было принято решение закрыть процедуру.

Уголовное дело возбуждено 3 марта 2011 года на основании сообщения британской компании Hermitage Capital Managment, основанной Уильямом Браудером. Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан 24 ноября 2008 года. Его обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а потом арестовали. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в отделении интенсивной терапии больницы. Уголовное дело в отношении Магнитского было закрыто в связи с его смертью 30 ноября того же года.