Киеву стоит поблагодарить российского президента Владимира Путина за его спокойствие, считает политолог Евгений Сатановский. Терпение Москвы не безгранично, и украинским властям, в том числе президенту Владимиру Зеленскому, стоит об этом помнить во время организации «Крымской платформы», цитирует специалиста издание «ПолитРоссия».

При этом западные «кураторы» Украины отказались от посещения саммита: ни глава Белого дома Джозеф Байден, ни его «правая рука» Камала Харрис не прилетят в Киев в августе этого года. Они, по мнению Сатановского, «заняты другими делами».

«В конце концов нынешняя Украина – это их проект, причем еще не сыгравший в борьбе против России той роли, которая ему предназначена. Но отвлекаться на эту малоинтересную окраину то ли Большой России, то ли Европы их первые лица не будут», — заявил эксперт.

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Россия же будет оперативно реагировать на любые угрозы и провокации, направленные против нее. Страна уже показала, что может это делать на примере Сирии, Крымской весны и миротворческой операции в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

«Хотя в долгих промежутках между редкими акциями такого рода никто у нас никуда не спешит. Судя по развитию ситуации на Украине, напрасно. Но там такие ребята у власти… Непременно напросятся», — подытожил Евгений Сатановский.

Ранее российский политолог уже объяснял, почему США решили завершить свою боевую миссию в Ираке. Сатановский намекнул, что Вашингтон планирует посвятить всего себя геополитической борьбе с Россией и Китаем.