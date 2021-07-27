МВД Литвы предложило властям ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к правительству с предложением ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией.

Контроль над границей, в случае одобрения этой инициативы властями, будет передан армии. Так, мигранты не смогут попасть на территорию европейской республики, пояснил глава комитета литовского парламента по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Введение чрезвычайного положения предполагает получение согласия руководства страны, процитировали депутата журналисты издания Eurasia Daily. Речь идет не только о президенте. Инициатива также должна получить одобрение парламента, уточнила Кащюнас.

Ранее стало известно, что Эстония поможет Литве в создании физического барьера на границе с Белоруссией. Из Таллина в Вильнюс будет направлена колючая проволока, сообщал сайт 360tv.ru.