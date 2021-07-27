Канал "Навальный Live" теряет подписчиков после признания ФБК экстремистской организацией

Беглые соратники Навального управляют кошельком экстремистского ФБК1 из-за границы, пытаясь заработать на доверчивости россиян.

Команда осужденного блогера Алексея Навального призвала сторонников материально поддержать работу канала "Навальный Live". Однако на самом деле у сбежавших псевдоактивистов достаточно источников финансирования, сообщил "ПолитЭксперт".

По данным издания, ближайший соратник блогера Леонид Волков уже приобрел в литовской столице рекламную фирму под названием Digital Duck. Обосновавшиеся за рубежом "коллеги" Волкова тоже не бедствуют, зарабатывая на доверчивости российской аудитории.

В Twitter-аккаунте "Навальный Live" они призывают поддержать "работу" канала в столь сложный период. Однако после признания Мосгорсудом ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) экстремистской организацией, "тянуть" средства из карманов граждан стало сложнее.

Несмотря на то, что соратники Навального пытаются всеми способами убедить россиян в безопасности денежных переводов через площадку YouTube, число желающих "помочь" соратникам Навального уменьшается с каждым днем. При этом псевдоактивисты не объясняют, на что уходят средства, которые перечисляют те немногие, кто продолжает поддерживать их незаконную деятельность.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России