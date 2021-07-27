Экономист рассказал, как Петербург добился высоких показателей в промышленности

Индекс промышленного производства в первом полугодии превысил показатели за аналогичный период 2020 года. На это обратил внимание кандидат экономических наук Андрей Шпиленко.

Меры государственной поддержки, принимаемые на региональном уровне, оказались довольно эффективны, заявил он.

"Это огромное количество механизмов федеральной поддержки. Есть большая программа нацпроектов по поддержке малого и среднего бизнеса", — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

В целом те показатели, которые демонстрирует Петербург в отрасли промышленности, — это усилия двух направлений. То есть как региональных, так и федеральных мер государственной помощи, резюмировал Андрей Шпиленко.