Архангельского депутата обвиняют в финансовых махинациях

Депутата Архангельского областного собрания и генерального директора коммерческой организации «Профтехстрой» Сергея Едемского обвиняют в махинациях с платежными документами. Об этом сообщило издание REGNUM.

По данным регионального Следственного комитета РФ, в 2015-2017 годах обвиняемый изготовил поддельные платежные документы для вывода денег с расчетного счета фирмы, тем самым нарушая регламент порядка операции.

«Путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическим лицом, не обладающим фактической самостоятельностью, созданным без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса Едемский свою вину не признал.

Ранее экс-глава Седельниковского района Омской области получил три года колонии за мошенничество в особо крупном размере.