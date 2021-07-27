В сентябре этого года по всей России пройдут выборы в Госдуму. На Украине единый день голосования рассматривают с точки зрения «красной линии»: сразу после этого Киев может послать войска для силового «возвращения» Донбасса. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) также будут принимать участие в голосовании. По словам руководителя идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаила Тюренкова, Украина «бряцает оружием» из-за страха перед Россией.

«Бряцание оружием деятелями так называемого политикума Украины вызвано не столько попыткой сделать хорошую мину при плохой игре, но элементарным страхом. Юрий Грымчак — не просто банальный коррупционер, подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах, но хорошо информированный человек, неплохо знающий ситуацию как в ДНР и ЛНР, так и в других регионах Новороссии и Малороссии, временно оккупированных украинским режимом. И он прекрасно понимает, что сохранить сегодняшнюю Украину хотя бы в ее нынешних границах без силового давления и банального запугивания просто невозможно», — объяснил Тюренков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Про выборы Юрий Грымчак, по мнению эксперта, вспомнил не зря. Недавно опубликованная статья президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» говорит о том, что после думских выборов Москва может сконцентрироваться на украинском направлении в вопросах внешней политики.

«Среди депутатов новой Госдумы будет немало ярких представителей Новороссии, которые явно не намерены тихо отсиживаться в депутатских креслах, но будут активно отстаивать интересы русских в землях, находящихся под контролем искусственно созданного квазигосударственного образования под названием Украина, а на самом деле его западных кураторов», — добавил Михаил Тюренков.

Подобный диагноз можно поставить и руководству НАТО. Ранее «Политика Сегодня» уже писала о том, что из-за страха перед Россией Североатлантический альянс не торопится принимать Украину в свои ряды.