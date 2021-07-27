Самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку в Воронеже

Самолет Boeing-737 совершил экстренную посадку в воронежском аэропорту. Причиной инцидента стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Летевший из Ставропольского края в Москву Boeing-737 был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже. Причиной внеплановой остановки стало плохое самочувствие пассажира. Выяснилось, что ему срочно требовалась медицинская помощь.

Воздушное судно авиакомпании "Победа" днем вылетело из Минеральных вод и должно было приземлиться в московский аэропорт Внуково. Однако из-за непредвиденных обстоятельств самолет был вынужден сделать остановку в ближайшем городе.

После посадки пострадавшего госпитализировали в больницу. Самолет продолжил свой путь.