Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

Российский тхэквондист Владислав Ларин выиграл олимпийский турнир в весовой категории свыше 80 кг, который проходит в Токио.

Ларин победил представителя Северной Македонии со счетом 15:9 и принес в копилку сборной России седьмую золотую медаль в общекомандном зачете. Россиянин выиграл последние соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх в Токио.

Другой российский представитель тхэквондо выиграл золотую медаль 26 июля в весовой категории до 80 кг. На данный момент известно, что у спортсмена может быть диагностирован перелом кисти руки.