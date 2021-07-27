Женская сборная США по гимнастике лишилась своего лидера на Олимпиаде в Токио

Одна из сильнейших гимнасток мира Симона Байлз не сможет помочь сборной США на командных соревнованиях в летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка получила повреждение ноги, которое не позволило ей продолжить свое выступление на командных соревнованиях, передает официальная страница летних Олимпийских игр в Twitter. Сборная России, на данный момент, лидирует в общей таблице.

Симона Байлз является многократной чемпионкой мира. Девушка на летних Олимпийских играх в 2016 году, которые прошли в Рио-де-Жанейро, завоевала четыре золотые и одну бронзовую медаль.