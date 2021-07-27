Женская сборная России по гимнастике выиграла командные соревнования на ОИ в Токио

Российские гимнастки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова в сумме записали в свой актив 169,528 балла и оторвались от сборной США почти на три очка. Команда Великобритании замкнула тройку призеров.

Российские гимнастки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях впервые в истории страны. Ведущим государством в данном виде спорта — до сегодняшнего дня — являлись Соединенные Штаты Америки.