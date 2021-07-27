Майдану быть? Как и почему Зеленский теряет популярность среди украинцев

На Украине нарастает недовольство нынешней властью. Единственный шанс для президента Владимира Зеленского сохранить свое кресло — это успешные переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Чего ждать от поездки украинского лидера в Вашингтон, разбиралась «Политика Сегодня».

Дата решает все

Перед конференцией Джозефа Байдена и Владимира Путина в июне этого года Зеленский предлагал президенту США встретиться до саммита в Женеве. Байден отказал. 7 июня в телефонном разговоре с Зеленским американский лидер пригласил своего украинского коллегу в Белый дом, но встреча должна была пройти лишь после переговоров с Путиным.

21 июля на сайте Белого дома сообщили, что встреча президентов Украины и США состоится 30 августа. Как следует из текста публикации, лидеры двух стран обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

«Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорилось в сообщении.

pixabay.com /

Но на данный момент Киев, вероятно, не устроит дежурное: «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины». Сейчас для властей Украины наиболее остро стоят вопросы энергетической безопасности и «Северного потока — 2». И сама дата проведения встречи ставит Киев перед неприятным фактом.

Дело в том, что к концу августа «Северный поток — 2» уже будет достроен. Об этом еще две недели назад рассказал исполнительный директор компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

То есть главный вопрос, который намеревается обсуждать Зеленский на встрече с Байденом, будет уже окончательно решен к моменту саммита.

Но дата, выбранная Вашингтоном для приема украинского президента, имеет еще одну неприятную деталь: с 7 августа по 20 сентября конгрессмены и сенаторы уйдут в отпуск, что усложнит планирование встреч с ними. То есть для проблем Украины американцы выбрали самое нерабочее время.

Зеленский в свободном падении

С момента избрания на президентский пост в 2019 году рейтинг украинского лидера неумолимо снижался. Если в сентябре 2019-го его поддерживали 73% украинцев, то уже в феврале нынешнего года в стане сторонников президента остался лишь 21%. Затем его рейтинг незначительно повысился до 23,4% в апреле. Этот прирост произошел после перехода Зеленского к еще более агрессивной политике против России, пророссийских кандидатов и русскоязычного населения Украины.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как утверждают украинские социологи, прямых перетоков из электората Порошенко нет. Скорее всего, эти два процента, обеспечившие небольшой подъем рейтингов Зеленского — это украинские националисты, которые до недавнего времени оставались в числе неопределившихся, так как Порошенко их не устраивал. Теперь, когда на украинской политической арене появился еще один явно антироссийский политик, они, по всей видимости, решили его поддержать.

Однако социологи Украины сходятся на том, что сами по себе цифры роста рейтингов Зеленского не так уж однозначны. Красноречивее об общественном настроении смогут рассказать опросы следующих месяцев.

«После февральских санкций начался период стабилизации, электорального плато. Оно имеет признаки роста рейтинга, но пока не очень выразительны. Главный результат — поломанная тенденция медленного падения и стабилизация на определенном уровне», — анонимно рассказал изданию «Украинская правда» один из ведущих социологов страны.

Правда, нынешний президент не может позволить себе остановку. Санкции, уголовные дела против самого известного пророссийского политика на Украине Виктора Медведчука, закрытие каналов NewsOne, ZiK и «112 Украина» — все это сигналы для определенной части электората. И ставка сработала. Эти люди перешли на сторону Зеленского. Проблема лишь в том, что их всего 2%. А больше поддержки искать негде.

Маленькая победоносная война

В марте этого года Зеленский пошел еще на один отчаянный шаг для повышения рейтингов: он решил выполнить свое главное предвыборное обещание — установить мир на Донбассе «любой ценой».

facebook.com/pressjfo.news / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев готовился силой решить «донбасский вопрос»: перебросил свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов.

Удачное полномасштабное наступление украинских войск позволило бы Зеленскому исполнить обещание и стать триумфатором. Но победоносно въехать в Донецк ему не удалось. Российские войска были переброшены к южным рубежам. А Песков во время обострения в Донбассе недвусмысленно дал понять, что Россия будет защищать русскоязычных, особенно тех, кто проживает в самопровозглашенных республиках.

Киев посыл понял и спасовал. Поднять рейтинг таким путем Зеленскому не удалось.

В апреле Путин ответил отказом на предложение южного соседа провести встречу в Донбассе. А в июне в ходе прямой линии президент России усомнился в целесообразности переговоров с Зеленским: «Вот что встречаться с Зеленским, если он отдал руководство под внешнее управление? Все вопросы решаются в Вашингтоне и Берлине».

При этом президент уточнил, что Россия всегда открыта для диалога с народом Украины, но не с ее правительством:

«Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного — мы единое целое. А вот руководство, сегодняшнее руководство, явно недружественное нам — это совершенно очевидно».

Также во время прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом, а через две недели опубликовал об этом статью на сайте Президента России. Такие действия могут подорвать авторитет Зеленского и поднять пророссийские настроения в украинском обществе. Вопрос лишь в том, насколько.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Северный поток» и дружба с Китаем

Ну и контрольным выстрелом для рейтингов украинского лидера стали переговоры по «Северному потоку — 2», потерпевшие решительное фиаско. Причем, западные «союзники» не преминули принизить Украину: администрация американского президента призвала ее «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией.

Партия власти в этих условиях пыталась заручиться поддержкой Китая (то ли, потому что они поняли, что остались в изоляции; то ли, потому что хотели попугать Запад). Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия дал интервью китайскому информагентству «Синьхуа», в котором не жалел комплиментов для Компартии Китая. Мол, принципы «Слуги Народа» и КПК совпадают, поскольку их лозунгом является служение народу. А лидер правящей партии Александр Корниенко выступил на китайском телевидении и восхитился методами работы КПК.

Но и Китай отверг нынешнее украинское правительство. 19 июля китайский посол в Украине направил председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Медведчуку письмо, в котором указал на важную роль сотрудничества украинской оппозиционной партии и КПК.

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Global Look Press / Офис Президента Украины / Kremlin Pool

Нельзя забывать и о недавно вступивших в силу поправках в языковой закон. Поправки имеют низкий уровень одобрения на юге и востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. Каждый раз очередные притеснения русского языка поднимали градус общественного недовольства.

Но если раньше оно не выливалось в беспорядки, то теперь, вкупе с другими неблагоприятными для Украины событиями, может еще сильнее подогреть социальное брожение и усугубить падение рейтингов власти.