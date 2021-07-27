Россия за день. Главное: Алтайскому краю забраковали герб, могильные прения в Омске

Белгородская область. В Белгородской области с 1 октября на 20% повысят зарплату работникам сферы образования. На эти цели власти дополнительно выделят около 100 млн рублей. Рассчитывать на прибавку могут более 10 тысяч человек, в числе которых не только педагоги и воспитатели, но также секретари, уборщицы и дворники.

Республика Башкортостан. В минздраве Башкирии приняли решение отказывать в плановой госпитализации пациентам без прививки от COVID-19. Постановление вступит в силу 2 августа и не коснется только тех, кто состоит на учете в онкологическом и кардиологическом отделениях.

Краснодарский край. Роспотребнадзор в Краснодаре через суд добился наказания для мэрии города за сброс неочищенных сточных вод в реку Кубань. Ущерб оценили в 2,6 млн рублей, а ответственным за это признали замглавы администрации. Его действия предусматривают административную ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей.

Алтайский край. Члены геральдического совета при президенте РФ раскритиковали герб Алтайского края. Недовольство экспертов вызвала цветовая гамма, нехудожественные рисунки на эмблеме и ее оформление. В правительстве региона обещали разработать новый герб к осени 2022 года.

wikipedia.org / Общественное достояние

Ханты-Мансийский автономный округ. Суд в Сургуте обязал департамент здравоохранения ХМАО закупить дорогостоящее лекарство для ребенка-инвалида. Отмечается, что девочка нуждается в пожизненной терапии, а необходимый для поддержания здоровья препарат не зарегистрирован в России и не имеет аналогов.

Ярославская область. Жители Ярославля сняли на видео, как водитель главы города, выезжая на проезжую часть, пересекает двойную сплошную. Примечательно, что мэр в этот момент находился в салоне авто. В администрации по факту нарушения ПДД пообещали провести служебное расследование.

Камчатский край. Избирательная комиссия на Камчатке зарегистрировала рекордное число кандидатов в депутаты краевого заксобрания. Согласно данным ЦИК, документы подали 75 человек от восьми политических партий. Они поборются за 28 мест в парламенте.

Республика Саха (Якутия). Сумма прямого ущерба от лесных пожаров в Якутии превысила миллиард рублей. В МЧС сообщили, что возмещение убытков уже идет полным ходом. В частности, арестовано имущество виновных лиц на сумму более миллиона рублей, а в добровольном порядке выплачено около 150 тысяч.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Владимирская область. Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига договорился о торговом сотрудничестве с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Из региона в Северную Корею будут доставлять продукты, промышленное оборудование, железнодорожный транспорт и лекарства.

Челябинская область. Суд в Челябинске на два года отправил в колонию-поселение бывшего депутата гордумы и владельца строительной фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока. Его задержали в 2017 году после звонка президента Владимира Путина одной из дольщиц, обманутой компанией народного избранника.

Иркутская область. Глава Иркутской области Игорь Кобзев стал единственным в Сибири губернатором, попавшим в «зеленую зону» политической устойчивости. В этом смысле он продемонстрировал уверенный отрыв от коллег из соседних регионов, сообщили аналитики компании «Минченко консалтинг».

Пермский край. Росавиация в одностороннем порядке расторгла договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией перрона в пермском аэропорту «Большое Савино». Ранее фирма была неоднократно оштрафована за нарушение условий контракта. Сумма взысканий с нее превысила 192 млн рублей.

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Омская область. Суд признал законным кладбище в поселке Ключи, которому власти Омской области грозили массовым перезахоронением. Участок площадью более 27 гектаров официально признали собственностью районной администрации.

Ставропольский край. В Пятигорске сотрудники администрации совместно с прокуратурой организовали проверку из-за сноса дома, включенного в перечень объектов культурного наследия. Владельца здания назвали вандалом и намереваются привлечь его к уголовной ответственности.

Саратовская область. Суд не удовлетворил иск активистов из Усть-Курдюма с просьбой о проведении референдума по присоединению поселения к областной столице. Однако шанс на это еще есть, так как вопрос вскоре будет рассмотрен на общественных слушаниях в Саратове.