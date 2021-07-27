Вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест до конца октября

Суд Петербурга вынес решение о продлении заключения Марины Кохал до 30 октября. Сторона обвинения просила продлить меру.

По данным следствия, 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту Кохал в ходе конфликта убила своего супруга.

Женщину задержали 31 июля. Правоохранители обнаружили фрагменты тела Картрайта, упакованные в пять пакетов. Кохал заявила, что после смерти мужа она решила расчленить тело, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков, а потом представить все так, будто он пропал.

Позже супруга Картрайта сама обратилась в полицию. Следователи предъявили ей обвинение в убийстве мужа.