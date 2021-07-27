Москаль заподозрил Зеленского в тайном гражданстве РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может быть «тайным» гражданином России, считает экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

В эфире украинского телеканала он напомнил, что, согласно законодательству России, иностранные граждане не вправе владеть недвижимостью в некоторых регионах Крыма. Однако у Зеленского и его супруги есть квартира в Ливадии, за которую исправно вносятся коммунальные платежи.

«Скажите мне, а как у нашего президента есть недвижимость в Ливадии, в Крыму? Согласно документации, которую выдает администрация президента Российской Федерации, только на граждан России может быть оформлена (недвижимость)», — возмутился Москаль.

Ранее Зеленский в налоговой декларации о доходах за 2020 год указал квартиру площадью в 129,8 квадратных метров, расположенную на южном берегу Крымского полуострова. Недвижимость оформлена на первую леди Украины Елену Зеленскую.