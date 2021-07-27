Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал на ОИ-2020

Российские баскетболисты обыграли команду из Нидерландов, благодаря чему стали полуфиналистами 32-х Олимпийских игр в Токио в своем виде спорта.

Россияне выиграли у нидерландской сборной всего два очка, завершив игру со счетом 21:19 в свою пользу. Теперь мужской баскетбольной команде, играющей в формате 3х3, в полуфинале предстоит сразиться с сербами. На групповом этапе сборная Сербии оказалась сильнее российских атлетов.

Олимпиада-2020 стартовала в японском Токио 23 июля. Спортсменам из России за четыре неполных дня Игр удалось завоевать 16 медалей, пять из которых золотые.

Всего российскую делегацию на соревнованиях представляют 335 атлетов.