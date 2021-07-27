Крым ваш, Кипр наш: как идея Турции обменяться признаниями территорий изменит политику РФ

Предложение стамбульского профессора обменять признание Анкарой российского Крыма на признание Москвой турецкого Северного Кипра красноречиво показывает, как мыслит турецкая элита, считает политолог Владимир Джаралла. Это заявление станет показательным для российских дипломатов.

Ранее сотрудник университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» озвучил своеобразную сделку. По его словам, объединенный Кипр может вступить в НАТО, а это «совсем не в интересах России». Поэтому стране нужно признать Северный Кипр турецким, а Турция в ответ «постепенно» перестанет считать российский Крым украинской территорией, отметил находчивый профессор.

Джаралла подчеркивает: образ мысли Унала даст повод властям РФ задуматься над конкретной политикой в отношении Турции.

«Интервью профессора важно. Оно показало нам, как мыслят представители турецкой элиты. Несколько шокирует, но это нужно просто принять к сведению. И второй момент: продумать самим, что нам теперь придется иметь дело с Турцией. В соответствии с этим выстраивать свою линию», — объяснил политолог.

Дипломатам предстоит нелегкая работа. Очевидно, что российско-турецкие отношения приобретают новый контекст. Одно дело — пусть и неоднократные, но лишь заявления президента Реджепа Эрдогана об «украинском Крыме». Совсем другое — продажа оружия Киеву.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В прошлом году Турция и Украина договорились о поставках БПЛА Bayraktar и боеприпасов, а 27 июля — о строительстве корветов для ВМФ Украины. Оружейный экспорт идет полным ходом. Война в Донбассе продолжается.

«У Турции есть свои отношения с Украиной, и она хотела бы продолжить их развивать. Россия должна это понимать. Да, Турция продала Украине беспилотники, случается. И что теперь Украина будет превосходить Россию по военной мощности из-за пары десятков беспилотников?», — отмечал турецкий профессор в интервью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рекомендовал заинтересованным в продаже оружия странам обратить внимание на «действия неонацистов на Украине», прежде чем заключать контракты с Киевом. В Турции ответили, мол, договоры подписаны давно, а сотрудничество с Украиной Анкара рассматривает как бизнес. Судя по вчерашнему интервью Унала, аналогичное отношение у Турции и к признанию Крыма.

«Государства всегда признавали только тогда, когда это было выгодно, как в случае с Косово», — заявил профессор.

В Кремле ответили жестко. Во-первых, российские регионы, в том числе и Крым, предметом торга не являются, заверил Дмитрий Песков. Во-вторых, интервью стамбульского профессора не отражает официальную позицию Анкары.

pixabay.com / AnnaIlarionova

Кипрский вопрос

Сейчас остров поделен на Республику Кипр и непризнанную «Турецкую Республику Северного Кипра», захваченную в ходе турецкого военного вторжения в 1974 году. Признает ее только Турция.

Несмотря на возмущение партнеров по НАТО (ЕС и США), Анкара не отступается от Северного Кипра. Туда регулярно наведывается Эрдоган и дает поручения то сделать из города Фамагуста курорт, то усилить на части острова военное присутствие.

Евросоюзу агрессивная внешняя политика партнера по НАТО не нравится — там грозят приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если та не изменит «нынешнюю негативную тенденцию». Однако в ход идут довольно мягкие санкции, не более. С геополитическими интересами страны, имеющей крупнейшую после США армию в Североатлантическом альянсе, принято считаться.

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